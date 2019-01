15 gennaio 2019- 21:17 Brexit: Renzi, 'un disastro, uscire da Ue non conviene'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Clamoroso in UK: la May va sotto di 200 voti. La Brexit è un disastro e nessuno sa come uscirne: nuovo referendum? rinvio della data del 29 marzo? UK intanto ha smesso di correre e si sta accasciando. Uscire dall'Europa non conviene: il tempo è galantuomo e lo sta dimostrando". Lo scrive su twitter Matteo Renzi.