BREXIT: ROSA (AIBE), TASK FORCE IN TEMPI RAPIDI PER PORTARE BANCHE A MILANO

5 maggio 2017- 18:04

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Istituire rapidamente una task force per intercettare e cercare di portare a Milano le tante banche internazionali che al momento hanno sede a Londra e che dovranno trasferirsi in vista della Brexit. E' la proposta di Guido Rosa, presidente dell'Aibe, l'associazione italiana fra le banche estere. "Bisogna costituire una task force, con un rappresentante di Milano, della Lombardia, del Ministero dell'Economia e di altri soggetti, fare un elenco delle banche che si dovranno trasferire da Londra, immaginare quali saranno i criteri che verranno usati per scegliere la nuova sede e andare a visitare banca per banca, management per management", spiega Rosa, contattato dall'Adnkronos. Mentre misure fiscali aggressive rischiano di non avere effetto, perché ritenute inaffidabili dall'estero.Ieri Sabine Lautenschläger, membro del comitato esecutivo della Bce, ha sollecitato le banche internazionali con sede a Londra e che vorranno aprire attività regolamentate all'interno dell'eurozona a muoversi in fretta. I diversi colossi statunitensi e internazionali puntano già su Francoforte, Parigi, Dublino e Lussemburgo. E altri potrebbero orientarsi verso Amsterdam e Madrid.La concorrenza per Milano è quindi molto agguerrita e la task force proposta da Rosa dovrebbe nascere in tempi molto brevi. "Siccome non è ancora stato fatto e prima che ci si metta d'accordo a farlo ci vorrà un po', temo che il tempo sia a nostro sfavore", sottolinea il presidente dell'Aibe.