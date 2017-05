BREXIT: ROSA (AIBE), TASK FORCE IN TEMPI RAPIDI PER PORTARE BANCHE A MILANO (2)

(AdnKronos) - In questo senso proporre misure fiscali innovative per cercare di aumentare l'attrattività di Milano potrebbe essere poco efficace. "Una proposta aggressiva non è sufficiente", continua Rosa. La flat tax per gli stranieri in Italia "di per sé è interessante, ma i miei colleghi all'estero sono preoccupati che dopo tre giorni possa essere cambiata". Milano, spiega, "di per sé è una città abbastanza attrattiva e attraente e i miei colleghi delle banche estere e internazionali dicono che Milano risponde agli standard di funzionamento europei, è elegante, collocata bene geograficamente, si lavora bene". Il problema fondamentale, però, è che il capoluogo lombardo "sconta i difetti del sistema Italia, quelli legati a burocrazia, a giustizia, a corruzione e in generale all'inaffidabilità". Le difficoltà di Milano e dell'Italia di poter attrarre le banche internazionali dipendono anche molto dalla forza dei concorrenti. Dublino, ad esempio, "è vicina al Regno Unito, è di lingua inglese, ha vantaggi fiscali notevoli", mentre Francoforte "gode dell'immagine di efficienza della Germania", conclude.