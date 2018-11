25 novembre 2018- 17:50 Brexit: Salvini, Europa faccia esame coscienza

Roma, 25 nov. (AdnKronos) - "Se c'è un voto, il voto va sempre rispettato, ma l'Europa ora deve farsi un esame di coscienza perché in ogni caso la Gran Bretagna era uno dei Paesi che aveva più vantaggi dall'appartenenza all'Unione, pur avendo tenuto la sua moneta, quindi se un Paese così importante ha deciso di uscire evidentemente a Bruxelles qualcuno ha sbagliato qualcosa". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un'intervista all'Adnkronos, commenta il via libera dell’Unione europea all’accordo sulla Brexit."Io ne ho parlato sia con Conte che col ministro degli Esteri - va avanti Salvini - quel che mi interessa ora è tutelare i 700mila italiani che sono là e le imprese italiane che lavorano" in Gb. "Poi loro hanno fatto la loro scelta ed era giusto assecondarla...".