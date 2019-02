24 febbraio 2019- 13:18 Brexit: senza accordo impatto dazi su export Italia da 1,3 mld/Adnkronos

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - In caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea senza accordo l'impatto delle tariffe sull'export delle imprese italiane verso il Regno Unito potrebbe ammontare a 1,3 miliardi di euro annui. Una hard Brexit avrebbe un impatto sulle imprese italiane che esportano sul territorio britannico "repentino e costoso". E' quanto si sottolinea in un rapporto dell'Anra, l'associazione che raggruppa i risk manager e i responsabili delle assicurazioni aziendali. Le esportazioni italiane verso il Regno Unito hanno superato i 23 miliardi di euro nel 2017, in crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente. E in caso di uscita di Londra senza accordo i cambiamenti più notevoli saranno quelli tariffari, dato che gli scambi a tariffa zero tra l'Ue e il Regno Unito si interromperebbero immediatamente. Diventando il Regno Unito un paese extra-Ue, il commercio bilaterale sarebbe soggetto alle tariffe Mfn secondo le regole del Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio. Questo comporterebbe per l’Italia dazi elevati, in particolare per alcuni settori chiave: l’alimentare, che rappresenta l’8,7% dell’export totale italiano nel Regno Unito avrebbe un dazio medio del 13%, l'abbigliamento (6,7% dell’export) su cui peserebbe un dazio medio dell’11%, gli autoveicoli, che rappresentano l’11,3% delle esportazioni e avrebbero un dazio medio dell’8,8%. Leggermente migliore lo scenario per il principale settore di esportazione, macchinari e apparecchiature, che nel 2017 ha rappresentato il 13,4% dell’export verso la Gran Bretagna, e avrebbe un dazio del 2,1%. Combinando il valore dell’export dei singoli settori con i dazi medi applicabili a ciascun settore in base alle tariffe Mfn, i costi esclusivamente tariffari sarebbero vicini a 1,3 miliardi per le aziende italiane che esportano nel Regno Unito, che potrebbero tradursi in una riduzione dello stesso ammontare per l’export italiano annuo verso il Regno Unito.