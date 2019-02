24 febbraio 2019- 13:18 Brexit: senza accordo impatto dazi su export Italia da 1,3 mld/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Alle implicazioni tariffarie si aggiungerebbero poi una serie di altri elementi che impattano su tutta la catena di approvvigionamento: controlli e procedure doganali che oggi non sono richieste, necessità di autorizzazioni e certificazioni per l’utilizzo nel Regno Unito di prodotti provenienti da uno stato dell’Ue e viceversa, modifiche alle quote di importazione e alle procedure Iva, diritti di proprietà intellettuale, norme di compliance, norme sull'occupazione. Sono solo alcune delle molteplici barriere non tariffarie che, da un giorno all’altro, si andrebbero ad aggiungere ai dazi in caso di uno scenario di non accordo. “Questi cambiamenti -afferma Alessandro De Felice, presidente Anra, l'Associazione Nazionale dei Risk Manager- possono rappresentare ostacoli impegnativi e onerosi per molte aziende. Al momento ci sono poche certezze e moltissime incognite, ma è proprio per questo che le imprese coinvolte non possono più posticipare un serio lavoro di risk assessment sulla Brexit, analizzando le esposizioni a breve e lungo termine in funzione del modello di business. Ad esempio, le aziende che esportano nel Regno Unito dovrebbero valutare la possibilità di mitigare il rischio di forti ritardi negli approvvigionamenti del mercato britannico a causa delle operazioni doganali, che si prevedono particolarmente difficili nei primi mesi successivi ad un’eventuale ‘hard Brexit’. Già oggi si segnala un sovraccarico degli operatori logistici da e per il Regno Unito”. Inoltre, secondo uno studio del German Economic Institute di Colonia, considerando anche le barriere non tariffarie, in caso di ‘hard Brexit’ l’export italiano verso il Regno Unito nel medio termine potrebbe ridursi, nello scenario peggiore, di un ammontare compreso tra 7,5 e 11 miliardi di euro l’anno, tenuto conto delle stime dell’elasticità della domanda nei diversi settori dell’export italiano verso il Regno Unito.