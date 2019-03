15 marzo 2019- 13:31 Brexit: Tajani, 'concedere ulteriore proroga a Londra'

Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Sulla Brexit "la situazione è molto confusa, aspettiamo il prossimo Consiglio europeo per vedere se dopo la richiesta della signora May ci sarà l'unanimità per concedere una proroga al dialogo con Londra, cosa che sono convinto si debba concedere e poi vedremo cosa accadrà". Così ai microfoni di Radio radicale il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani."Per il Parlamento europeo -aggiunge- la priorità sono i tre milioni e seicentomila cittadini europei che vivono nel Regno Unito, tra questi ci sono seicentomila italiani. Vogliamo che i loro diritti non vengano toccati, così come non vogliamo che una frontiera flessibile tra Irlanda del Nord e la Repubblica di Irlanda, senza ulteriori controlli, permetta di far entrare nei nostri mercati prodotti agroalimentari, prodotti animali che non rispettano le leggi, che creano una concorrenza sleale nei confronti della nostra produzione agroalimentare, rischiando di danneggiare la salute dei cittadini".