21 ottobre 2018- 12:09 Brexit: Toia, da Londra messaggio speranza per tutta Ue

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Ieri a Londra una manifestazione straordinaria, un grande segnale di speranza per tutta l’Europa”. Così su Facebook Patrizia Toia, Capo delegazione del Pd al Parlamento Europeo.“Un fiume in movimento - prosegue Toia- ha attraversato la capitale britannica per manifestare la propria contrarietà alla Brexit. Una protesta così partecipata non accadeva dai tempi della guerra di Iraq. I cittadini britannici hanno lanciato un messaggio politico chiaro non solo nei confronti di Teresa May, che ora non potrà più girarsi dall’altra parte, ma anche verso tutti i sovranisti e i populisti europei, alleati del governo italiano”