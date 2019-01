16 gennaio 2019- 16:57 Brexit: Ubp, 'probabile nuovo referendum e sterlina si rafforza' (2)

(AdnKronos) - "Il governo britannico -avverte Kinsella- può revocare unilateralmente l'articolo 50, ma una proroga richiederà l'accordo degli altri Stati membri dell'Unione europea. Il voto a favore di questa proroga, non è certo, ma riteniamo sia probabile". È "improbabile invece che l'Ue offra al Regno Unito concessioni significative per quanto riguarda l'accordo di recesso". E "poiché il parlamento britannico non ha approvato l'accordo di ritiro e probabilmente non può approvare alcun accordo realistico, la probabilità di un secondo referendum è aumentata".Ieri, ricorda il manager, "i movimenti di prezzo sono stati eloquenti"; la sterlina si è "impennata nonostante l'ampia portata della sconfitta" e "la maggior parte delle notizie negative sono scontate nei tassi di cambio della sterlina"; il che significa che "la sterlina subirà un significativo rialzo se il governo britannico chiederà un'estensione dell'articolo 50 o procederà verso un secondo referendum". Va notato, conclude, che "la sterlina è scambiata a livelli estremamente bassi in termini di tasso di cambio effettivo ponderato e reale"; è "tra le valute del G10 più economiche in termini di parità di potere d'acquisto" e "si riprenderà significativamente se l'articolo 50 verrà esteso o il governo si muoverà verso un secondo referendum".