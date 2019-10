21 ottobre 2019- 12:40 Brexit: Unioncamere Veneto a convegno sulle conseguenze per sistema economico locale

Venezia, 21 ott. (Adnkronos) - Unioncamere del Veneto ed Eurosportello del Veneto, in collaborazione con Nuovo Centro Estero Veneto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, organizzano un convegno sull’impatto economico della Brexit. "Brexit: quali conseguenze per il sistema economico veneto?", è il titolo dell’incontro in programma a Padova, presso il Centro Conferenze alla Stanga in Piazzetta Zanellato 21, giovedì 31 ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00.Il convegno offrirà un’occasione di approfondimento, dialogo e confronto sul futuro e sulle conseguenze per il sistema economico europeo, italiano e veneto a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Europa. Il convegno si articolerà in due sessioni: la prima dedicata alle presentazioni tecniche sulle ripercussioni della Brexit, la seconda di confronto con i relatori, le associazioni di categoria e il mondo imprenditoriale. La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione. Dopo l’introduzione di Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto e del Nuovo Centro Estero Veneto, e Davide Bellosi, direttore interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia Agenzia Dogane e Monopoli, sono previsti gli interventi di Ignazio Cabras, professore alla Northumbria University Newcastle su 'Gli effetti della Brexit in Europa, Italia e Veneto', e David Bailey, professore alla Birmingham University su 'L’impatto economico della Brexit nel Regno Unito'.