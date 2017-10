BREXIT: WEBER, MAY LICENZI JOHNSON

3 ottobre 2017- 11:15

Bruxelles, 3 ott. (AdnKronos) - Il primo ministro britannico Theresa May dovrebbe "cacciare" dal governo il ministro degli Esteri Boris Johnson, perché l'Ue ha bisogno di avere un interlocutore unico a Londra. Lo ha detto il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, durante la plenaria dell'Europarlamento, a Strasburgo. "La domanda principale- ha affermato - è: chi devo chiamare a Londra? Chi parla per il governo britannico, Theresa May, Boris Johnson o David Davis? Finora abbiamo sentito molti discorsi, ma poca sostanza. Concordo con Theresa May su un punto, quando ha detto 'possiamo fare molto meglio di così'. Theresa May, per cortesia, non metta in cima a tutto il suo partito, ma la Gran Bretagna e i cittadini. E per favore licenzi Boris Johnson, perché abbiamo bisogno di sapere chi è il responsabile della posizione britannica", ha concluso.