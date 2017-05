BRINDISI: ENEL, INDAGINE PARTE DA NOSTRA DENUNCIA, CONFIDIAMO IN MAGISTRATURA

5 maggio 2017- 10:38

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - L'indagine della Procura della Repubblica di Brindisi che ha portato oggi all'arresto di alcuni dipendenti dell'Enel "trae origine dalla denuncia presentata dalla stessa società nel mese di gennaio". A precisarlo in una nota è la società elettrica.Il gruppo, durante questo periodo, si legge nella nota, "ha costantemente fornito alla Procura della Repubblica ogni elemento utile per fare piena chiarezza sull'intera vicenda. L'azienda ha peraltro adottato i provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento, nei confronti dei dipendenti per i quali attraverso le verifiche interne erano stati già individuati elementi di responsabilità".Enel, conclude la nota, "confida nell'operato della magistratura e ribadisce la propria collaborazione al prosieguo delle indagini".