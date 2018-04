16 aprile 2018- 17:54 BRITISH AIRWAYS: INAUGURA NUOVA LOUNGE A FIUMICINO

Roma, 16 apr. (AdnKronos) - British Airways inaugura la nuova lounge all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino, che si inserisce nel piano di investimenti da 4,5 miliardi di sterline volto a migliorare la customer experience dei suoi passeggeri. Sintesi dello stile british ed europeo, la lounge rappresenta una novità in termini di design per la compagnia di bandiera britannica che predilige un ambiente lussuoso e contemporaneo. Distribuita su una superficie di 460 metri quadrati la struttura può ospitare comodamente circa 140 persone e dispone inoltre di una serie di aree dedicate per consentire ai clienti di lavorare o rilassarsi prima del volo. "Le lounge - dichiara Sarah Klatt-Walsh, British Airways’ head of product- sono un elemento importante della customer experience ed è per questo che abbiamo deciso di investire sul loro sviluppo nell’ambito del nostro attuale programma di investimenti da 4,5 miliardi di sterline. Il nuovo concept prevede zone appositamente studiate per i nostri clienti con un nuovo design che incontra e soddisfa le loro diverse esigenze. Chi viaggia per lavoro ha bisogno dello spazio e della tecnologia per lavorare mentre chi viaggia per diletto cerca un momento di relax con un drink e un po' di cibo".British Airways ha avviato un importante piano di investimenti, che comprende l’installazione della migliore rete wi-fi e la presa di corrente per ogni posto, rinnovando 128 aerei a lungo raggio con nuovi interni e prendendo in consegna 72 nuovi aeromobili. La compagnia aerea sta investendo anche 600 milioni di sterline specificamente in Club World, con focus sulla ristorazione di primo livello e biancheria da letto della White Company e dal 2019, un nuovo sedile con accesso diretto al corridoio.