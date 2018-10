26 ottobre 2018- 16:21 Brivido in volo per Harry e Meghan

Sydney, 26 ott. (AdnKronos/dpa) - Il principe Harry e la consorte Meghan Marklesono rientrati a Sydney per partecipare alla cerimonia conclusiva degli Invictus Games, non senza però aver vissuto alcuni attimi di paura durante l'atterraggio del loro aereo. Il pilota è stato costretto a fermare la procedura di atterraggio a causa di un altro aereo presente sulla pista. Dopo la breve emergenza, il velivolo con a bordo la coppia reale è regolarmente atterrato al secondo tentativo. Il duca e duchessa del Sussex provenivano da Tonga, dove avevano trascorso la giornata. Durante la loro visita, Meghan aveva riso fino alle lacrime assistendo a uno spettacolo di canto e danza, in tema di zanzare, inscenato da un gruppo di allievi di una scuola dell'isola. gli studenti di una scuola dell'isola. La coppia reale si tratterrà in Australia solo per un breve soggiorno, per assistere alla giornata finale, sabato, degli Invictus Games, l'evento sportivo per veterani di guerra fondato dal principe Harry. Domenica, Harry e Meghan voleranno in Nuova Zelanda, ultima tappa del loro tour d'Oltremarae. La coppia reale farà ritorno nel Regno Unito il 1 novembre.