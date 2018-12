16 dicembre 2018- 16:09 Bronzo per le azzurre nella 4X100 mista

Hangzhou, 16 dic. - (AdnKronos) - Si chiude con la medaglia di bronzo della staffetta 4X100 mista femminile il mondiale di vasca corta di Hangzhou per l'Italia. A vincere i soliti Stati Uniti in 3'45"58 davanti alla Cina (3'48"80). Il quartetto azzurro composto da Margherita Panziera, Martina Carraro, Elena Di Liddo e Federica Pellegrinitocca in 3'51"38 precedendo il Giappone. "Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50esima medaglia internazionale della carriera". Queste le parole della Pellegrini, che ha aggiunto: "Questa volta abbiamo avuto un po' di fortuna che nella vita serve sempre. Sono contenta di tornare a casa con una medaglia e con la mascotte"."Sono soddisfatta della settimana di gare - ha detto ancora la fuoriclasse di Spinea -. Ho retto tutti i turni di gara con lo stesso ritmo. Del 200 che non nuotavo da un anno e mezzo. Della 4x200 che sta tornando. Abbiamo una bella squadra. I giovani si stanno integrando bene e si stanno facendo rispettare crescendo nel confronto con gli avversari internazionali".