BRUCIA LA CALIFORNIA: UN MORTO E CENTINAIA DI EVACUATI

5 dicembre 2017- 10:56

Los Angeles, 5 dic. (AdnKronos) - Una persona è morta e centinaia sono state evacuate in California a causa di un vasto incendio che, spinto da forti venti che soffiano nella zona, ha mandato in fumo almeno 5mila ettari di terreno in poche ore.La vittima è morta in un incidente automobilistico mentre cercava di allontanarsi dalla zona, ha detto Mark Lorenzen, capo dei vigili del fuoco della contea di Ventura in una conferenza stampa. Le fiamme minacciano ora la città di Santa Paula e Ventura, dove per i residenti di oltre mille abitazioni è scattato l'obbligo di evacuazione.L'incendio ha anche interrotto le linee elettriche, causando blackout nelle contee di Santa Barbara e Ventura, ha detto Susan Cox, portavoce della California del Sud. Più di 260.000 persone nelle due contee sono senza elettricità.