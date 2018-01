BRUNO MARS RE DEI GRAMMY

29 gennaio 2018- 09:39

Los Angeles, 29 gen. (AdnKronos) - Sei volte vincitore. Bruno Mars è stato il dominatore dei 60esimi Grammys Awards, il musicista statunitense di origini hawaiane ha vinto i premi in tutte le sei categorie per le quali era stato candidato, miglior album e miglior canzone comprese. Al rapper Kendrick Lamar sono andati ben cinque premi. Con i sei premi incassati in questa sessantesima edizione Bruno Mars può vantare 11 Grammy vinti nel corso della sua carriera. Unica donna premiata nella serata è stata Alessia Cara che ha vinto il premio come miglior artista esordiente. Fra i destinatari di un premio anche lo scomparso Leonard Cohen, cui è andato un Grammy nella categoria rock, per l'album 'You want it darker', uscito un mese prima che morisse. Ecco i premiati nelle categorie principali: Album of the Year '24K Magic' di Bruno Mars; Record of the Year '24K Magic' di Bruno Mars; Best Song of the Year 'That's What I Like' di Bruno Mars; Best Country Album 'From A Room: Volume 1' di Chris Stapleton; Best Comedy Album 'The Age of Spin & Deep in the Heart of Texas' di Dave Chapelle; Best Rap Album 'DAMN.' di Kendrick Lamar; Best Pop Solo Performance 'Shape of You' di Ed Sheeran; Best New Artist Alessia Cara; Best Rap/Sung Performance 'Loyalty', Kendrick Lamar featuring Rihanna.