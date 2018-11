15 novembre 2018- 09:55 Brusca frenata in metro a Milano: feriti

Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Una decina di persone, tra cui alcuni bambini, sono rimaste contuse o ferite in modo lieve a causa di una brusca frenata di un convoglio della metropolitana della linea 1 - all'altezza della fermata Uruguay - a Milano. E' accaduto intorno alle 8. Il più grave è un 58enne trasportato in ospedale per una sospetta frattura alla gamba. Gli altri passeggeri lamentano mal di schiena o contusioni lievi. Sul posto sono intervenute sei ambulanze e due automediche. Si registrano disagi alla circolazione sulla tratta interessata dall'incidente.