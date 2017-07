BT ITALIA: FISTEL, APERTE PROCEDURE LICENZIAMENTO PER 202 LAVORATORI

24 luglio 2017- 14:57

Roma, 24 lug. (AdnKronos) - BT Italia apre le procedure di licenziamento per 202 persone. A comunicarlo è la Fistel Cisl in una nota. "Nonostante la Fistel Cisl assieme alle altre organizzazioni sindacali sia pronta ad affrontare la crisi con soluzioni che evitino il dramma sociale dei licenziamenti, l’azienda - sottolinea la sigla sindacale - insiste nel voler perseguire la strada degli tagli solo ed esclusivamente sulle spalle dei lavoratori". La Fistel Cisl "farà tutto il necessario per evitare che ciò avvenga, quindi tutti gli attori coinvolti dovranno fare la propria parte, comprese le Istituzioni che non possono rimanere a guardare lo svolgimento di tale dramma".