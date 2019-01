24 gennaio 2019- 17:30 Bt: prima telco globale a ottenere licenze tlc locali in Cina

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - Bt ha annunciato oggi di essere diventata la prima società internazionale di telecomunicazioni a ricevere licenze per operare a livello locale dal ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese. Le due "licenze a valore aggiunto", la licenza nazionale cinese per Domestic IP-VPN e quella da Internet Service Provider (ISP), si legge in una nota, consentono a Bt China Communications Limited di stipulare contratti direttamente con i propri clienti nel paese e fatturarli in valuta locale. Queste licenze rappresentano un passo importante per Bt in Cina, dove molti dei suoi clienti multinazionali richiedono connettività sicura e affidabile per espandersi all'interno del paese."Siamo lieti di dare ai nostri clienti - spiega Bas Burger, Ceo di Global Services di Bt- questo importante beneficio. Grazie alla cooperazione tra i governi della Repubblica Popolare Cinese e del Regno Unito, siamo ora in grado di offrire un servizio locale in Cina che può essere ampliato per soddisfare le ambizioni e le esigenze dei nostri clienti. Poter fornire assistenza e fatturare a livello locale semplifica in modo significativo il processo di fornitura dei servizi di connettività e degli altri servizi di comunicazione. È quello che i nostri clienti si aspettano e siamo molto grati per l'opportunità di farlo a partire da oggi"."Mi fa molto piacere - commenta Liam Fox, il ministro del Commercio Estero - che la stretta collaborazione tra i governi britannico e cinese abbia portato Bt ad assicurarsi queste licenze che le consentiranno di operare in tutto il paese. Questo importante traguardo è un esempio di come l’importante lavoro del mio dipartimento economico internazionale favorisca l’apertura dei mercati e garantisca alle imprese britanniche di essere rappresentate sulla scena globale".