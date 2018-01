BUFERA DI NEVE IN PIEMONTE: CHIUSO TRATTO SS21

17 gennaio 2018- 10:25

Torino, 17 gen. (AdnKronos) - Anas comunica che sulla strada statale 21 “della Maddalena” è chiuso, in entrambe le direzioni, il tratto fra il km 51,000 e il 59,700, fra Argentera e il confine di Stato, in provincia di Cuneo, a causa di una bufera di neve. Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione.