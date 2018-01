BUILDING ENERGY: ENTRA IN MERCATO AMERICA LATINA CON INVESTIMENTO IN CILE (2)

23 gennaio 2018- 13:15

(AdnKronos) - Il primo progetto in portfolio, situato vicino alla città di Hualañé nella VII Regione del Maule, ha una capacità di circa 3 MW ed è attualmente in fase di costruzione. Questo investimento rappresenta la prima pietra miliare per Building Energy in America Latina, regione in cui l’azienda ha importanti ambizioni di crescita nel prossimo triennio."Siamo molto soddisfatti della joint venture con il Gruppo Scotta che ci ha fornito solide basi per lavorare e presentarci insieme sul mercato delle energie rinnovabili in Cile", sottolinea Daniele Moriconi, Managing Director di Building Energy Latam. "Questa partnership - aggiunge- unisce due società con significativa esperienza e obiettivi comuni di crescita sia nel Paese che in tutto il Sud America. Siamo entrati in questo mercato con un portfolio di impianti fotovoltaici e mini-idroelettrici da 30 MW, e stiamo progettando di espandere ulteriormente la nostra capacità installata in Cile, continuando a fare leva su una strategia sempre più bilanciata tra le diverse fonti, e coerente con il nostro impegno nei confronti dell'ambiente"."Siamo lieti di costituire questa Joint Venture con Building Energy", rileva Enrico Gatti, Managing Director del Gruppo Scotta in America Latina. "Questa operazione contribuirà alla diversificazione del business del Gruppo Scotta nel mercato cileno. La nostra azienda che, dal suo ingresso nel Paese nel 2006 ha consolidato la propria presenza nel comparto del mini-idroelettrico, grazie alla partnership con Building Energy può vantare il primo investimento al di fuori di questo settore".