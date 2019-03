13 marzo 2019- 20:49 Building Energy: inaugura parco solare in Cile

Roma, 13 mar. (AdnKronos) - Building Energy, multinazionale italiana che opera come Global Integrated Ipp (Independent Power Producer) nel settore delle rinnovabili, ha inaugurato il parco fotovoltaico di Queule, situato nella Municipalità di Las Cabras, nella regione di O'Higgins. L'impianto, realizzato da Building Energy Andes, Joint Venture nata dalla collaborazione con il gruppo Scotta, società italiana specializzata nella progettazione, realizzazione e installazione di centrali idroelettriche e nell'automazione industriale, ha una potenza installata di 8,2 MWDC. L’avvio delle attività, si legge in una nota, è stato celebrato oggi con l’inaugurazione del parco solare, alla presenza del Managing Director Latin America di Building Energy, Daniele Moriconi, e dell’Ambasciatore d’Italia in Cile, Mauro Battocchi.L’energia prodotta (16 GWh l’anno) sarà utilizzata per rispondere al fabbisogno energetico di oltre 13.500 famiglie che abitano nella Municipalità di Las Cabras, contribuendo ogni anno alla riduzione di 6,450 tonnellate di emissioni di CO2 a beneficio dei cittadini e dell’ambiente circostante. La costruzione del parco fotovoltaico, iniziata a febbraio 2018 e conclusa a novembre dello stesso anno, ha richiesto un investimento complessivo di 9,5 milioni di dollari. Per lo sviluppo del progetto, che conta anche un permesso di impatto ambientale, Building Energy Andes si è avvalsa del finanziamento dell'istituto di credito cileno Banco Security.Building Energy, impegnata in Cile nello sviluppo di oltre 250 MW di progetti, nel corso del 2018 ha ottenuto un finanziamento dal valore di circa 19 milioni di dollari per la costruzione di quattro impianti solari e di una minicentrale idroelettrica, situati nelle regioni centrali del Paese, per una potenza installata complessiva di 21,5 MW.