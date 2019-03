13 marzo 2019- 20:49 Building Energy: inaugura parco solare in Cile (2)

(AdnKronos) - Tutti i progetti rientrano nella categoria PMGD (Pequeño Medio de Generación Distribuida) perché hanno una capacità inferiore a 9 MW e beneficiano di un prezzo stabilizzato, fissato dalla Commissione Nazionale dell'Energia. Due di questi impianti, realizzati nella VII Regione ed entrati in esercizio lo scorso anno, generano complessivamente 14 GWh di energia rinnovabile: il parco fotovoltaico di Peralillo (3,5 MW), costruito nella Municipalità di Hualañé, è operativo da marzo 2018, mentre quello di Villa Prat (3,5 MW), ubicato nella Municipalità di Sagrada Familia, è attivo da luglio. L’impianto di Alto Solar (3,5 MW), in esercizio da settembre 2018 produce circa 6 GWh di energia all'anno, si trova invece nella Municipalità di San Pedro. È stata recentemente iniziata anche la costruzione della mini centrale idroelettrica La Confianza da 2,7 MWDC, nella Municipalità di Los Angeles, che renderà disponibili 9 GWh di energia l’anno.Building Energy Andes sta sviluppando anche un secondo portfolio di impianti, per una potenza complessiva di circa 30 MW, per i quali è previsto un investimento di circa 30 mln di dollari. Il principale di questi progetti è il parco fotovoltaico di Punitaqui, situato nella regione di Coquimbo, nella Municipalità di Limarí, che ha ottenuto anche il permesso di impatto ambientale. L’entrata in esercizio dell’impianto, che avrà una capacità di circa 9 MW, è prevista entro la fine dell’anno.