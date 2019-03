13 marzo 2019- 20:49 Building Energy: inaugura parco solare in Cile (3)

(AdnKronos) - "Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo allo sviluppo delle energie rinnovabili in Cile con l’entrata in operatività del parco fotovoltaico di Queule che consentirà di rendere disponibile agli abitanti della Municipalità di Las Cabras energia verde, a prezzi contenuti", commenta Daniele Moriconi, Managing Director Latin America di Building Energy. "Siamo presenti nel Paese con un portfolio di oltre 250 MW di progetti fotovoltaici, mini-idroelettrici ed eolici e stiamo progettando, insieme al Gruppo Scotta, di espandere ulteriormente la nostra capacità installata", aggiunge.L’impianto di Building Energy, rileva l'ambasciatore Battocchi, "testimonia la forza globale del Sistema Italia nel campo delle rinnovabili e in particolare del solare". Per il gruppo Scotta, aggiunge Paolo Scotta, Presidente Esecutivo del Gruppo Scotta, "questo progetto rappresenta un nuovo passo per consolidare la propria capacità di fornire una risposta globale allo sviluppo dell'energia rinnovabile in Cile. Oltre alla costruzione di centrali idroelettriche e parchi fotovoltaici siamo presenti nel Paese anche con linee di trasmissione, sottostazioni e servizi per la gestione e la manutenzione dell'intero impianto".