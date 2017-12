BULLISMO: ASSESSORE BELLUNO, COMUNE LANCIA LO 'PSICOLOGO DEL TERRITORIO' (2)

12 dicembre 2017- 17:36

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Mutuiamo un metodo di apprendimento utilizzato dalle scuole, chiamato “Community of learners”: l'imparare dagli altri stando in gruppo e riconoscendo al singolo un ruolo fondamentale nel processo di condivisione, di conoscenza reciproca e di crescita. All'interno della “Belluno dei bambini e dei ragazzi” sono stati portati avanti dei percorsi con alcuni psicologi proprio per contrastare i fenomeni di bullismo: questo è stato fatto negli ultimi quattro anni scolastici", spiega Tomasi.Lo “psicologo sul territorio” entrerà in funzione il 2 gennaio 2018, in collaborazione con l'Uls, le scuole e i servizi educativi pomeridiani; andrà sul territorio ad incontrare i ragazzi nei luoghi di aggregazione spontanea. È una figura che “va dal ragazzo”, anziché portarlo all'interno dei servizi. Interviene non solo in caso di bullismo, ma anche per solitudine, povertà educativa, dispersione; in collaborazione con i servizi sociali, valuta se è necessaria una presa in carico o quali sono gli agganci migliori per non “perdere” il ragazzo, con la collaborazione di adulti significativi (genitori, fratelli maggiori, insegnanti, allenatori,..).