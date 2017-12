BULLISMO: ASSESSORE BELLUNO, COMUNE LANCIA LO 'PSICOLOGO DEL TERRITORIO' (3)

12 dicembre 2017- 17:36

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli educatori di strada saranno presenti nei luoghi più frequentati dai giovani ed entreranno in relazione con loro; sono figure non istituzionali, che possono indicare ai ragazzi i comportamenti generali corretti, promuovendo il rispetto della persona e dell'ambiente, anche in collaborazione con la società partecipata Bellunum per quanto riguarda gli aspetti di decoro urbano. Sono in contatto con lo psicologo sul territorio.Lo Spazio LaBel - laboratori Belluno - è uno spazio comunale che offre numerosi servizi educativi educativi dedicati ai bambini tra i 6 e i 18 anni e alle loro famiglie, come il doposcuola per le scuole primarie e secondarie di I grado, il supporto allo studio per bambini con DSA e il supporto allo studio individualizzato. Ha sede negli spazi dell’ex Spazio Giovani di Belluno, a Borgo Prà, ed è gestito dalla cooperativa C.S.S.A. di Venezia, in seguito alla vincita nel 2013 di un bando di concessione indetto dal Comune di Belluno.