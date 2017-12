BULLISMO: ASSESSORE TREVISO, AL VIA SPORTELLO PER GENITORI, INSEGNANTI E RAGAZZI

12 dicembre 2017- 17:22

Treviso, 12 dic. (AdnKronos) - "In collaborazione con il sindacato Spi Cgil verrà ben presto istituito uno sportello al quale potranno rivolgersi genitori, insegnanti e gli stessi ragazzi. Alle loro domande risponderanno esperti e docenti che hanno seguito corsi di formazione specifici sul problema del bullismo". Lo annuncia all'Adnkronos l'assessore alla 'Città educativa' del Comune di Treviso, Anna Caterina Cabino che spiega che "fin dall'anno scorso la nostra amministrazione ha posto la sua attenzione verso il problema del bullismo. E su questo tema abbiamo organizzato alcuni convegni formativi in collaborazione con associazioni del volontariato e con l'Università Roma Tre, e incontri rivolti agli insegnanti". "A queste azioni si aggiunge l'attività dell'assessorato al 'Progetto giovani' della collega Liana Manzio, con l'avvio di un tavolo di confronto sul contrasto al bullismo in collegamento con gli operatori di strada, l'Usl e le scuole, perchè il problema vero è avvicinare le bande dei bulli e riuscire a capire i motivi del loro disagio alla base delle loro azioni, riuscendo poi a convogliare le loro energie in altre direzioni, positive, ludiche e divertenti che li possano interessare, ad esempio il teatro o il canto". L'assessore trevigiano spiega poi che "a tutt'oggi non abbiamo una statistica dei casi di bullismo nella nostra realtà, non credo siano molti, il Provveditorato agli studi si sta attivando per stilare una statistica aggiornata".