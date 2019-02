6 febbraio 2019- 16:55 Bullismo: Fontana, 'con bullout azioni Regione Lombardia sotto unico logo'

Milano, 6 feb. (AdnKronos) - Domani si celebra la terza edizione della Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo. Regione Lombardia, con l'intento di rendere riconoscibile e univoca la politica regionale per contrastare questi fenomeni ha deciso di riunire sotto il logo 'Bullout' tutte le sue attività di comunicazione sul tema. Al logo sarà accompagnato il payoff 'Stop al bullismo'."Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo -spiega il presidente Attilio Fontana- coinvolge ambiti operativi trattati da diversi assessorati e sviluppati dalle direzioni generali con iniziative destinate alle famiglie, al mondo della scuola, alle associazioni, realtà sportive, educative e ricreative fino alle professionalità del sistema sociosanitario". Per questo "abbiamo deciso di mettere a fattore comune le informazioni legate a questi temi in modo da offrire un unico palinsesto che si servirà dei nostri uffici territoriali regionali per assicurare una capillarità nella diffusione di iniziative ed eventi".