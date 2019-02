6 febbraio 2019- 16:55 Bullismo: Fontana, 'con bullout azioni Regione Lombardia sotto unico logo' (2)

(AdnKronos) - Regione Lombardia con la legge 1 del 7 febbraio 2017 'Disciplina degli interventi regionale in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo' ha iniziato un percorso per prevenire e contrastare questi fenomeni. La prima attuazione della legge, a partire dall'anno scolastico 2107/2018 ha, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, previsto una serie di iniziative volte da una parte all'organizzazione e realizzazione di un percorso di formazione per il personale docente dell'intero sistema di istruzione e formazione lombardo, dall'altra alla promozione e sostegno di progetti territoriali incentrati sul tema della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo. Queste azioni sono state sviluppate da reti di scopo, costituite a livello provinciale, e rappresentative delle realtà associative e istituzionali operanti nel territorio. Fondamentale è la collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia che da diversi anni è attivo nel proporre progetti di rete sul territorio per affrontare questo fenomeno in costante aumento.Diverse le iniziative attivate da Regione Lombardia a partire dalla formazione per il personale docente con il coinvolgimento delle istituzione scolastiche, sino a progetti anche di tipo sperimentale che coinvolgono gli enti pubblici e privati sul territorio, le aziende del sistema socio-sanitario, i soggetti del terzo settore, le associazioni sportive e l'associazionismo familiare.