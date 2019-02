9 febbraio 2019- 14:02 Bullismo: Lombardia in campo per ridurre esposizione giovani a rischi web

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Il 60 per cento dei ragazzi fra i 12 e i 18 anni passa più di due ore al giorno su social e chat, mentre il 4 per cento è costantemente connesso. Solo il 35 per cento vi trascorre un'ora o meno al giorno. Incontrare online contenuti negativi succede al 66 per cento dei ragazzi. Il 32 per cento vede immagini o video violenti e il 43 per cento si dichiara molto impressionato dalle immagini drammatiche; il 25 per cento incontra contenuti che incoraggiano a giocare o scommettere soldi, il 23 per cento immagini e video sessualmente espliciti.Sono alcuni dei dati che emergono dalla ricerca Telefono Azzurro-Doxa Kids sul rapporto fra i ragazzi e il web, presentata a Palazzo Lombardia dal presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo, alla presenza del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Un evento che si inserisce nel contesto del Safer Internet Day, giunto nel 2019 alla sua sedicesima edizione."Se, da un lato, la rete e le nuove tecnologie sono sicuramente un modo utilizzato dai ragazzi per comunicare e imparare -spiega Fontana- dall'altro bisogna fare in modo che questa rete sia sicura, priva di pericoli e frequentata senza che i nostri ragazzi vengano coinvolti in situazioni di oggettivo rischio".