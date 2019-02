9 febbraio 2019- 14:02 Bullismo: Lombardia in campo per ridurre esposizione giovani a rischi web (2)

(AdnKronos) - La giornata di approfondimento rientra nell'ambito delle iniziative di 'BullOut', la linea d'intervento attivata da Regione Lombardia per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di bullismo e cyberbullismo per studenti di ogni età e tipo di formazione.Contrastare i fenomeni di violenza in rete è un'urgenza a cui il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Telefono Azzurro vogliono rispondere insieme. Per questo hanno firmato un protocollo d'intesa che sancisce la loro collaborazione per la promozione di comuni azioni positive volte all'educazione digitale, al contrasto al bullismo, al cyberbullismo e ad ogni forma di dipendenza da droghe e alcool.