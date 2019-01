8 gennaio 2019- 12:49 Burkina Faso: direttore Nigrizia, 'rapimento jihadista l'ipotesi più credibile' (2)

(AdnKronos) - E il mensile delle Missioni Africane sul suo sito spiega infatti che il Burkina Faso è considerato a rischio per la presenza di terroristi islamici e di banditi. Nel settore centrale 46 persone sono state uccise in scontri etnici la scorsa settimana.Dopo la notte del 31 dicembre, uomini armati in motocicletta sono scesi nel villaggio di Yirgou, composto in gran parte da persone di etnia mossi, e hanno ucciso sette persone, secondo il governo. Il giorno seguente, per rappresaglia, i residenti di Yirgou hanno ucciso 39 persone nelle comunità di pastori locali in tutta la regione. A nord, in Mali, gli scontri etnici vengono legati alla presenza di cellule jihadiste che le comunità 'fulani' sono accusate di sostenere. E solo il 31 dicembre, il governo di Ouagadougou ha dichiarato lo stato di emergenza in diverse province settentrionali confinanti con il Mali, sebbene queste non includessero la regione intorno a Yirgou.