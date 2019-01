16 gennaio 2019- 11:20 Burkina Faso: Luca Tacchetto, 'andiamo a prendere un visto, e poi vendiamo l'auto'

Padova, 16 gen. (AdnKronos) - "Invece che andare direttamente dal Burkina al Togo, andiamo a prendere un visto. Potremmo andare in Costa D’Avorio. Poi potremmo tornare in Burkina e andare in Benin. Sarà lunga". Sono le prime parole di un messaggio vocale della durata di poco meno di un minuto che Luca Tacchetto ha inviato ad un gruppo di amici una settimana prima di sparire assieme alla ragazza canadese Edith Blais dal Burkina Faso. La coppia erano partita dall’Italia a bordo di una Renault Megane lo scorso 20 novembre, da allora dei due non si è saputo più nulla. L'audio è stato pubblicato oggi da 'ilgazzettino.it'. Nell'audio inviato agli amici l'architetto padovano dice di voler vendere l'automobile con cui viaggiava: "Posso venderla tra i 1.500 e i 2.000 euro - dice - in Mali forse di più. Sarebbe un affare, visto che in Italia non la venderei nemmeno a 500 euro".