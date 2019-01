7 gennaio 2019- 13:07 Burkina Faso: sindaco Vigonza, 'ricerche in tutte le direzioni'

Padova, 7 gen. (AdnKronos) - (di Dario Converso) "Ho sentito anche sabato mattina Nunzio Tacchetto, ma purtroppo non ci sono novità. A lui mi lega una lunga amicizia, sono vicino a lui e a tutta la sua famiglia, in questi giorni di grande apprensione. Spero che presto si possano riprendere i contatti con Luca". Così all'Adnkronos il sindaco di Vigonza, Stefano Marangon. E il primo cittadino del Comune padovano spiega che: "Abbiamo avviato tutti i contatti possibili a livello istituzionale e non, per cercarli, anche con associazioni non governative e religiose perchè vengano avviate ricerche in tutte le direzioni. Sono in costante contatto con la prefettura di Padova, ma al momento non abbiamo novità sulla sorte di Luca ed Edith".