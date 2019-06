10 giugno 2019- 20:57 Busta con proiettile a procuratore di Agrigento

Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Nuova intimidazione al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Un proiettile calibro 6,35 è stato inviato al magistrato che coordina le inchieste sugli sbarchi a Lampedusa, nascosto tra due bustine di zucchero, forse per riuscire a passare indenne dal metal detector. Nella lettera minacciano anche i suoi tre figli. La Procura di Caltanissetta ha aperto una inchiesta, mentre nel pomeriggio ci sarà un vertice in prefettura per una riunione urgente del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "Questo è un avvertimento, la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi 3 figli" scrivono. Già nei giorni scorsi Patronaggio aveva ricevuto due lettere di minacce, sempre sullo stesso argomento.