C. AGRICOLE: OK A FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN CA CARIPARMA DI 3 BANCHE

8 febbraio 2018- 21:46

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - Via libera dei Cda di Crédit Agricole Cariparma, Cassa di Risparmio di Cesena (Crc), di Cassa di Risparmio di Rimini (Carim) e di Cassa di Risparmio di San Miniato (Carismi), al progetto di fusione per incorporazione di Crc, Carim e Carismi in CA Cariparma. Lo rende noto il gruppo bancario francese in un comunicato.Nell’ambito della fusione, sono stati definiti i seguenti valori di concambio: 0,070 azioni ordinarie CA Cariparma per ogni azione CRC; ? 0,032 azioni ordinarie CA Cariparma per ogni azione CARIM; 0,043 azioni ordinarie CA Cariparma per ogni azione CARISMI. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato all’approvazione delle Assemblee Straordinarie delle società partecipanti alla fusione ed al rilascio, da parte di Bce dell’autorizzazione a procedere all’operazione e dell’autorizzazione ad apportare allo Statuto di Ca Cariparma le modifiche necessarie a dare corso alla fusione.Nell’ambito del progetto è stata approvata a beneficio dei clienti/azionisti retail un’offerta pubblica di acquisto che valorizza le azioni possedute (e i warrant detenuti dagli azionisti Caricesena) attraverso una componente fissa e una componente variabile in funzione degli utili realizzati dal Gruppo nel 2020.