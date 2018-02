C. CONTI: INTERVENTI SELETTIVI IN POLITICA BILANCIO

13 febbraio 2018- 11:33

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - È necessaria "un'attenta selezione degli interventi e degli strumenti su cui far leva per l'azione di politica economica e di bilancio, in un contesto internazionale attraversato da difficili equilibri, cambiamenti e nuove sfide". Così il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema all'inaugurazione dell'anno giudiziario.