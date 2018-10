1 ottobre 2018- 15:34 Caccia: assessore Sicilia, valuteremo atti che arriveranno da ministro

Palermo, 1 ott. (AdnKronos) - "Gli atti che eventualmente arriveranno dal ministero saranno oggetto di attenta valutazione". A dirlo all'Adnkronos è l'assessore all'Agricoltura della Regione siciliana, Edy Bandiera, che non si sbilancia sulla proposta del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, di vietare la caccia la domenica per evitare altre tragedie come quella avvenuta ieri a Ventimiglia. "La caccia per legge nazionale è interdetta durante la settimana il martedì e il venerdì" aggiunge Bandiera, ricordando che già esiste un 'fermo' per le doppiette prescritto a livello nazionale dalla normativa."Nell'ambito della settimana il cacciatore ha la facoltà di scegliere tre giorni alla settimana sui cinque restanti in cui poter andare a cacciare" conclude Bandiera. L'esponente dell'Esecutivo giallo-verde, però, ha invitato le Regioni ad agire subito e modificare il proprio calendario venatorio già a partire da domenica prossima.