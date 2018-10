1 ottobre 2018- 13:21 Caccia: assessore Veneto, vietarla di domenica non annulla rischio incidenti (2)

(AdnKronos) - E Pan sottolinea: "Chi va a caccia deve essere preparato e formato. E quelli che vanno a caccia di cinghiali sui Colli Euganei, ad esempio, sono sempre accompagnati dalla guardie del Parco, mentre altrove vengono seguiti dagli agenti delle Polizie provinciali. Solo così si possono ridurre al minimo i possibili incidenti".L'assessore ricorda infatti che in Veneto non è possibile la caccia al cinghiale con il metodo della ‘braccata’, ma solo quello da posta fissa e della ’girata’, con i cani. Anche questo fa la differenza e spiega come mai in una regione con quasi 42 mila cacciatori e migliaia di cinghiali almeno sinora non sono avvenuti incidenti mortali.