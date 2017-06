CACCIA: IN VENETO STAGIONE AL VIA IL 17 SETTEMBRE, 5 GIORNATE DI PREAPERTURA (2)

18 giugno 2017- 18:52

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Per quanto riguarda la selvaggina stanziale – anticipa l’assessore alla caccia - l’amministrazione regionale ripropone un calendario unico a livello regionale, senza quindi differenziazioni a livello di Provincie e di ambiti territoriali di caccia. questa scelta consente una semplificazione e una razionalizzazione dell’attività venatoria a livello regionale”.Anche per la stagione 2017/2018 non è prevista la pre-apertura della specie colombaccio. Tale specie sarà cacciabile dal 17 settembre sino al 31 gennaio, senza interruzione. “La mancata pre-apertura – spiega l’assessore - consente di poter effettuare un prelievo del colombaccio senza dover sospenderne o ridurne il periodo di prelievo a fine gennaio, come accade in caso di pre-apertura”.