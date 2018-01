CADE DA ALTALENA E FINISCE IN UN DIRUPO: MORTA 21ENNE

28 gennaio 2018- 17:07

Firenze, 28 gen. (AdnKronos) - Una ragazza di 21 anni è morta cadendo in una scarpata da un'altalena artigianale costruita con una corda legata al ramo di un albero. E' successo a Villore, una frazione di Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze. Quando i Vigili del Fuoco di Borgo San Lorenzo sono arrivati sul posto la giovane, di Londa, era ancora cosciente.Trasportata all'ospedale Careggi, è successivamente deceduta per l'aggravarsi delle condizioni cliniche. La giovane si trovava presso l'abitazione di una sua amica, in compagnia di altri conoscenti.