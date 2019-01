28 gennaio 2019- 11:08 Caffarel: Riccabona nominato nuovo ceo

Roma, 28 gen. (AdnKronos) - Benedict Riccabona è il nuovo ceo di Caffarel, di uno dei marchi più prestigiosi del panorama dolciario italiano, che dal 1997 è entrato a far parte del Gruppo Lindt & Sprüngli. Riccabona, quarantenne austriaco, nel Gruppo Lindt & Sprüngli dal 2012 prima come Direttore Marketing di Lindt Russia e poi come country manager di Lindt Cina, sarà operativo in Caffarel dal prossimo 15 marzo. Nel 2019 Caffarel punterà a crescere ancora in Italia, focalizzandosi sul canale tradizionale (pasticcerie, torrefazioni e negozi dolciari specializzati), e contemporaneamente a rafforzare l’export. Caffarel, infatti, è diventata ambasciatrice del gusto italiano nel mondo, tanto che oggi esporta i suoi prodotti in 50 Paesi, con un peso particolare in USA, Giappone e Emirati Arabi. Fondata