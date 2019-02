16 febbraio 2019- 20:30 Cagliari batte in rimonta il Parma

Cagliari, 16 feb. (AdnKronos) - Vittoria in rimonta del Cagliari contro il Parma, alla Sardegna Arena la squadra isolana conquista la quinta vittoria in campionato che arriva dopo 3 sconfitte consecutive. A decidere il match valido per la 24esima giornata una doppietta di Leonardo Pavoletti che nella ripresa, 65' e 85', ribalta le sorti della gara dopo l'1-0 dei ducali messo a segno al 40' da Juraj Kucka. In classifica la squadra di Maran sale a 24 punti, fermo a 29 il Parma. Il primo affondo al 3' è di marca rossoblù con Pavoletti che tenta la girata in area ma non si coordina bene, sul proseguo dell'azione chance per Pellegrini con palla che termina sul fondo. Poco dopo su azione da angolo, torsione di testa di Ceppitelli e la sfera di poco alta. Insistono gli isolani, al 12' gran botta da fuori di Deiola con Sepe che respinge di pugno. Ancora i padroni di casa, al 24' girata fuori dallo specchio della porta per Pavoletti. Al 40' i ducali passano in vantaggio alla prima occasione, Gobbi pennella al centro dell'area per Kucka che di testa mette la palla sotto il sette dove Cragno non può arrivare.Il secondo tempo comincia sulla stessa falsariga del primo: Cagliari che fa la partita e ducali pronti a colpire con ripartenze veloci. Maran prova a rimescolare le carte e getta nella mischia Despodov al posto di Deiola. Occasione per il Cagliari al 63': su un cross teso dalla destra di Barella si avventa Joao Pedro che schiaccia di testa ma non trova la porta da due passi. Al 65' arriva il pari del Cagliari. Su invito di Cigarini, Ceppitelli fa sponda di testa e nell'area piccola Pavoletti in scivolata anticipa Sepe pareggiando i conti. La replica dei ducali è un tiro da fuori di Bastoni centrale, facile preda di Cragno. Occasione potenziale per Inglese, Cragno trova il tempo giusto dell'uscita e anticipa l'avversario. Il Parma si tuffa in avanti a caccia del risultato pieno prendendo d'assedio la porta avversaria. Ma a 5 minuti dal 90' è il Cagliari a mettere la freccia e a passare in vantaggio: su cross dalla sinistra di Barella svetta di testa Pavoletti che firma la sua personale doppietta. Nel finale di gara i sardi devono stringere i denti in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Joao Pedro. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Manganiello fischia la fine della gara vinta con merito dai sardi.