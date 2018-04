22 aprile 2018- 14:48 Cagliari-Bologna a reti bianche

Cagliari, 22 apr. (AdnKronos) - Finisce con un pareggio a reti bianche che non accontenta nessuno l'anticipo del lunch time della 34esima giornata tra Cagliari e Bologna di scena alla Sardegna Arena. Nonostante gli sforzi la formazione sarda non riesce a trovare i 3 punti che cercava per fare un deciso passo in avanti nella lotta salvezza. Con 33 punti il Cagliari è attualmente a +5 dal Crotone, terzultimo, in campo alle 15 a Udine. Sale a 39 punti il Bologna. Il primo brivido della partita arriva al quarto minuto quando il portiere ospite Mirante perde palla in una uscita bassa da calcio di punizione ma Pavoletti in area non riesce ad approfittarne. Al 15' ancora Cagliari: sponda di Pavoletti per Ionita che prova la conclusione di sinistro ma mirante blocca in tuffo. Ancora i sardi con Padoin che prova la conclusione di testa, alto. Al 21' l'occasione più ghiotta è però degli emiliani, Masina dalla sinistra serve l'accorrente Verdi che dall'altezza del dischetto tenta un diagonale di sinistro fuori d'un soffio. Alla mezz'ora ripartenza del Bologna orchestrata da Palacio e Verdi, la palla arriva a Orsolini la cui conclusione viene murata dalla difesa e finisce tra le braccia di Cragno.Al 40' mani tra i capelli per Pavoletti, l'attaccante, servito con un cross preciso da Faragò, non trova la coordinazione giusta per indirizzare a rete a pochi metri dalla linea di porta. Sull'altro fronte sinistro di Masina che sorvola la traversa. Allo scadere ancora l'attaccante prova a sorprendere Cragno con un diagonale rasoterra ma il portiere fa buona guardia.All'8' della ripresa protesta il pubblico di Cagliari per un gol annullato a Sau su cui l'arbitro Doveri riscontra una irregolarità. Al 13' colpo di testa sempre di Sau sul secondo palo ma Mirante ci arriva in tuffo. Insistono i sardi con Barella che tenta la girata dal limite, il pallone che si spegne sul fondo.La squadra di Donadoni chiude bene gli spazi e il Cagliari fatica a trovare spunti per impensierire la retroguardia ospite. Nel recupero occasione per il Cagliari: sponda di Padoin per Pavoletti ma al momento del tiro sotto porta l'attaccante viene neutralizzato da un provvidenziale intervento di Mbaye. Dopo 5' di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce 0-0.