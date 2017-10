CALA LA DISOCCUPAZIONE: 11,2%

2 ottobre 2017- 10:30

Roma, 2 ott. - (AdnKronos) - Dopo l’aumento di luglio, la stima delle persone in cerca di occupazione ad agosto cala dell’1,4% (-42mila) con un tasso di disoccupazione che scende all’11,2% (-0,2 punti percentuali) mentre quello giovanile cala al 35,1% (-0,2 punti). Lo comunica l'Istat nelle stime provvisorie.L'istituto segnala come la diminuzione della disoccupazione interessi entrambe le componenti di genere e tutte le classi di età ad eccezione dei 35-49enni.GLI INATTIVI - Dopo la forte diminuzione del mese scorso, ad agosto la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni è ancora in lieve calo (-0,1%, pari a -9mila). Si tratta di un calo, aggiunge l'Istat, determinato dalle donne e dai 15-34enni, a fronte di un aumento tra gli uomini e tra gli over 35. Il tasso di inattività è stabile al 34,3%. GLI OCCUPATI - Nel trimestre giugno-agosto, rispetto ai tre mesi precedenti, alla crescita degli occupati si accompagna sia il calo dei disoccupati (-1,2%, -36mila) sia quello degli inattivi (-0,7%, -94mila).