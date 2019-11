2 novembre 2019- 19:08 Calabria: Guglielmelli (Pd), 'dibattito legittimo, Oddati non ignori richieste' (2)

(Adnkronos) - "È poi sconvolgente - prosegue Guglielmelli - che a pochi giorni di distanza dalla presentazione delle liste, la Segreteria nazionale del partito possa ancora brancolare nel buio nel definire la coalizione elettorale che intende promuovere il partito democratico. Tutto ciò è ancor più inaccettabile dal momento che con un atteggiamento di inspiegabile autosufficienza e cecità politica si insiste a non riconoscere l’alleanza elettorale di centrosinistra che è l’unica già in campo da tempo e che è fortemente impegnata a discutere, oltre i nominalismi, i contenuti del nuovo programma di governo. È assurdo che la Segreteria nazionale continui ad esprimersi solo con il veto su Oliverio e senza tra l’altro avanzare alcuna proposta di candidatura alternativa"."Stupisce, infine, che Oddati con la dichiarazione odierna smentisca l’impegno che la delegazione della Segreteria nazionale ha assunto, pochi giorni fa, quando ha incontrato al Nazareno i rappresentanti dei circoli della Calabria che si sono recati a Roma per consegnare la petizione firmata da migliaia di iscritti al Pd calabrese che invocano confronto e partecipazione e rifiutano diktat autoritari e scelte verticistiche da imporre ai territori", conclude.