22 aprile 2018- 15:34 Calci al compagno di classe, tutto filmato col cellulare

Roma, 22 apr. (AdnKronos) - Ancora un caso di bullismo, questa volta dalla provincia di Lecce. Vittima un ragazzino di 17 anni, preso di mira per mesi dai compagni di classe che hanno anche filmato violenze e soprusi in un video che ha iniziato a girare in maniera virale fra i gruppi chat di WhatsApp. Il minorenne - come riferisce il Quotidiano di Lecce - non ha mai trovato il coraggio di confidarsi con i genitori fino a quando però qualcuno ha inviato quel video alla madre. Nel filmato si vede il ragazzo messo in un angolo con una sedia mentre un suo compagno lo prende a calci. Il tutto, davanti agli altri compagni di classe. I genitori, che hanno presentato una denuncia alla Procura di Lecce, si sono resi conto del perché il loro figlio aveva sempre lividi sul corpo e non andasse più a scuola volentieri.