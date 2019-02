25 febbraio 2019- 15:34 Calcio: a Gianluca Vialli il premio 'Il Bello del Calcio' (2)

(AdnKronos) - Nel decennale del varo della Fondazione Candido Cannavò per lo Sport, il direttore generale Franco Arturi ha delineato alcuni dei progetti realizzati nel 2018 e le iniziative per il 2019. Una novità è il sostegno di corsi annuali di scherma in scuole elementari della periferia milanese: i corsi sono tenuti da maestri di sport e psicoterapeuti, anche in chiave di prevenzione del bullismo. La Fondazione ha inoltre riattivato nel carcere di Opera quattro corsi in diverse discipline sportive per la rieducazione sociale dei detenuti. E con un recente accordo, 'Matera capitale della Cultura Sportiva' è divtata sostenitrice attiva della Fondazione e ha inserito Candido Cannavò nella 'Hall of fame della cultura sportiva'. La Fondazione, inoltre, è tornata in Africa, in Etiopia, a Sicasciamanna, con quaderni, penne, pasti caldi, un campo di pallavolo, lo studio 'garantito” euna scuola in muratura, nell’ambito del progetto di scuole rurali di padre Bernardo.La più recente iniziativa della Fondazione è la pubblicazione del libro 'Storia sentimentale dello sport italiano' a cura di Elio Trifari, edito da Solferino e distribuito anche in edicola, con una selezione dei migliori articoli di Candido Cannavò. Come scrive nella prefazione il direttore Andrea Monti: “Questo filo rosa vi guiderà nel grande gomitolo in cui Candido intrecciava ogni giorno le vicende che lo appassionavano, di cui fu testimone umile e scultore monumentale... Quasi cinquant’anni in cui i sentieri dello sport incrociano sovente la strada maestra della grande storia per fondersi in essa e diventare memoria collettiva.” Il volume è stato raccontato sul palco da Monti, Trifari e Alessandro Cannavò. E Gianfelice Facchetti nel corso della mattinata ne ha letto un brano.