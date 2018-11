7 novembre 2018- 13:32 Calcio: Aidda, Capotondi? Scandalo è nessuna donna presidente

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Il problema non è la nomina di Cristiana Capotondi, alla quale rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, ma che da molto tempo non si considerano le competenze femminili per le classi dirigenti dello sport. Il vero scandalo, infatti, è che nessuna delle federazioni sportive veda una donna alla presidenza. Anche qui servirebbe introdurre le quote di genere, come già fatto per le societa pubbliche e per quelle quotate, finché non diventerà normale nominarle ai vertici". Lo dichiara in una nota Maria Claudia Torlasco, Presidente nazionale di Aidda, Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti Azienda, commentando la nomina di Cristiana Capotondi alla Vicepresidenza della Lega Pro di calcio.